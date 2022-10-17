Колосков считает, что Абаскаль сильнее Федотова

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков сравнил Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

Колосков сказал «РБ Спорту», что Абаскаль лучше справляется со своей командой, чем Федотов, потому что у «красно-белых» сейчас всего пару футболистов европейского уровня, но тренер смог объединить всех своей идеей и научил держать мяч.

«Пока что Абаскаль доказывает, что он действительно хороший специалист», — подытожил эксперт.

Напомним, ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги сыграл вничью со «Спартаком», встреча завершилась результативной ничьей 2:2.