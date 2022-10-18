Зарема: «Федотов разговаривает как конюх, очень органично для ЦСКА»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поведение наставника ЦСКА Владимира Федотова во время недавнего дерби. По ходу матча российский тренер нецензурно выражался в сторону рулевого «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Федотов? Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА», - передает слова Заремы «Спорт-экспресс».

Напомним, что дерби прошло в минувший уик-энд на «ВЭБ Арене» и завершилось вничью со счетом 2:2.

После 13 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, а ЦСКА находится на третьей строчке.