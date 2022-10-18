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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема: «Федотов разговаривает как конюх, очень органично для ЦСКА»

18 Октября 2022 • 12:02 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поведение наставника ЦСКА Владимира Федотова во время недавнего дерби. По ходу матча российский тренер нецензурно выражался в сторону рулевого «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Федотов? Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА», - передает слова Заремы «Спорт-экспресс».

Напомним, что дерби прошло в минувший уик-энд на «ВЭБ Арене» и завершилось вничью со счетом 2:2.

После 13 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, а ЦСКА находится на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Федотов Зарема Салихова
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Комментарии (2)
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White_Shark
18 Октября 2022 в 13:09
Соболев в интервью в перерыве уже почти перешёл на мычание, из-за незнания слов. Очень органично для Спартака.
One Live
18 Октября 2022 в 13:03
Ну хоть что - то по делу сказала, прям в точку!
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