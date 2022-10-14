Литвинов: Хочу забивать в каждом матче

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что хочет забивать в каждой игре.

«Мне хочется забивать в каждой игре. Понятное дело, что позиция немножко другая, не как у Саши Соболева. Но буду стараться, подключаться на стандарты и использовать свои моменты», — сказал Литвинов на официальном You-Tube канале «красно-белых».

Игрок рассказал, что уже привык к постоянной смене своей позиции, он уже понимает в какой ситуации ему необходимо подняться или опуститься, поэтому на любой позиции готов помогать клубу.

В нынешнем сезоне 21-летний Литвинов провел 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и записал в свой актив одну результативную передачу.