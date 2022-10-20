Федотов высказался о своей дисквалификации

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать его на одну игру из-за конфликта с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем по ходу матча 13-го тура РПЛ, который завершился вничью — 2:2.

«Всё сказано уже. Зачем было приезжать? Ну есть же очень умные люди. Не было никаких официальных заявлений, их достали из видео. Поэтому сюда и приехал. Кто сейчас тренировку проводит? Ждут меня», — заявил Федотов в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что наставник «красно-белых» Абаскаль так же был дисквалифицирован на один матч. Испанский специалист уже заявил, что не согласен с таким решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.