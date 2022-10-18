Павлюченко — о конфликте Федотова с Абаскалем: «Мне эта история не интересна»

Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о словах Владимира Федотова в адрес Гильермо Абаскаля. В перерыве столичного дерби ЦСКА – «Спартак» между наставниками произошел конфликт, в ходе которого главный тренер «армейцев» несколько раз использовал нецензурную брань.

«Я не видел и не слышал об этом ничего. Честно, мне эта вся история вообще не интересна. Кому надо, тот все посмотрит и оштрафует. В эту грязь даже не хочется лезть», — цитирует слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Встреча 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» завершилась результативной ничьей 2:2.