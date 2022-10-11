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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» показал яркий ролик после фотосессии в новой форме видео

11 Октября 2022 • 20:04 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.10 X 3.65 2 3.30
16.10 20:00

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в «Телеграме» яркий ролик. Он представляет собой набор кадров с фотосессии команды в новой форме.

 

В настоящий момент «Спартак» готовится к главному дерби Москвы против ЦСКА – команды сойдутся лицом к лицу на поле «ВЭБ Арены» в ближайшее воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

После двенадцати сыгранных туров «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего питерского «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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