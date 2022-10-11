Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в «Телеграме» яркий ролик. Он представляет собой набор кадров с фотосессии команды в новой форме.

В настоящий момент «Спартак» готовится к главному дерби Москвы против ЦСКА – команды сойдутся лицом к лицу на поле «ВЭБ Арены» в ближайшее воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

После двенадцати сыгранных туров «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего питерского «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять зачётных баллов.