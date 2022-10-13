Промес назвал Соболева лучшим российским нападющим

Нападающий «Спартака» Куинси Промес поделился мнением о своём одноклубнике Александре Соболеве.

Нидерландский футболист назвал 25-летнего форварда лучшим нападающим России, а также признался, что ему очень комфортно играть вместе с Соболевым.

«Я не буду сравнивать Соболева с другими форвардами, но если он продолжит так играть, то я могу с уверенностью сказать, что он лучший российский форвард сейчас. У нас отличный дуэт», — заявил Промес.

В текущем сезоне Соболев провёл в составе «красно-белых» 15 матчей, забив восемь голов и отдав пять результативных передач. После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.