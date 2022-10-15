Гусев считает, что Абаскаль не станет раскрываться против ЦСКА

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Спартак».

Специалист считает, что наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не решится сыграть с ЦСКА в атакующий футбол, поэтому допустил, что голов в этой встрече будет забито не очень много.

«Это наше Эль-Класико. Ожидание от дерби у меня только одно — победа ЦСКА. Хотя дерби всегда очень непредсказуемо. Здесь может быть как много голов, так и засушенный матч. Я не думаю, что Гильермо Абаскаль будет с такой командой, как ЦСКА, раскрываться», — приводит слова Гусева «РБК Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 16 октября. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Отметим, что команды являются соседями по турнирной таблице, где «армейцы» опережают «красно-белых» на одно очко.