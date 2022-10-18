Федотов оскорбил Абаскаля – раскрыты слова тренера ЦСКА

В конце прошлой недели ЦСКА и «Спартак» сражались в главном дерби Москвы. После свистка на перерыв главный тренер «красно-белых» рвался к рулевому «армейцев» Владимиру Федотову, обвиняя его команду в нарушении принципов честной игры. Теперь в ряде телеграм-каналов было опубликовано видео из технической зоны. Стало известно, что говорил Федотов в ответ на претензии Абаскаля.

«Что ты там рассказываешь? Чего ты там машешь своими руками? Что ты там рассказываешь? Езжай домой, ***** [блин], клоун, ***** [блин]», - сказал Федотов.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» завершили очную битву вничью со счётом 2:2.