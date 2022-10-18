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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов оскорбил Абаскаля – раскрыты слова тренера ЦСКА

18 Октября 2022 • 14:16 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

В конце прошлой недели ЦСКА и «Спартак» сражались в главном дерби Москвы. После свистка на перерыв главный тренер «красно-белых» рвался к рулевому «армейцев» Владимиру Федотову, обвиняя его команду в нарушении принципов честной игры. Теперь в ряде телеграм-каналов было опубликовано видео из технической зоны. Стало известно, что говорил Федотов в ответ на претензии Абаскаля.

«Что ты там рассказываешь? Чего ты там машешь своими руками? Что ты там рассказываешь? Езжай домой, ***** [блин], клоун, *****  [блин]», - сказал Федотов.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» завершили очную битву вничью со счётом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Федотов Гильермо Абаскаль
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Комментарии (2)
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White_Shark
18 Октября 2022 в 15:01
Отлично приложил и всё по делу сказал.
Футбол не должен становиться вечным процессом апелляций к судьям и махами руками. В футболе должны говорить игроки на поле и голы. А не выскочки на бровке.
One Live
18 Октября 2022 в 15:31
надеюсь, с тобой всегда так общаться будут.
Кто поддерживает быдло, тот и будет получать от было!
Так что готовься чмоня быть посланным на х... и не раз!)
То что тебя болельщики Спартака уже опустили разок как минимум это заметно)
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