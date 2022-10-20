Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о решении КДК дисквалифицировать Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля по итогам дерби на один матч.

- По итогам КДК РФС Федотов и Абаскаль дисквалифицированы на один матч РПЛ, плюс Федотов еще на один условно. Что думаете об этом решении?

- Это больше урок для других тренеров, чтобы они в следующий раз думали о своем поведении. Ну, поругались, возникли какие-то недопонимания. Но чтобы лишать тренеров права быть на скамейке… Все раздувают, на самом деле. Разве КДК не может сказать, что тренеры встретились, пожали друг другу руки и на этом тема закрыта? Нет, мы начинаем выискивать какие-то моменты, какие-то решения принимать. Я считаю, это неправильно. Это эмоциональный вопрос.

- Более уместным было бы просто оштрафовать наставников?

- Абсолютно верно. Оштрафуйте, и больше ничего не надо. Зачем дисквалифицировать тренеров? Для чего?

- В случае с Абаскалем КДК усмотрел неспортивное поведение. В чем оно выражается?

- На бровке стоял судья, и он услышал выражения мата, видимо. Но Абаскаль говорил не на русском языке. Не знаю, что арбитр услышал. Но для меня это просто эмоциональный момент. Любому тренеру неприятно, когда его футболист останавливает игру из-за лежащего на газоне коллеги, но соперник не реагирует и забивает.

- Вам не кажется, что за такое неспортивное поведение почти каждого тренера можно наказывать по аналогии, ведь мы часто видим, когда тренеры что-то эмоционально высказывают друг другу?

- Конечно, получается, завтра еще кто-то что-то скажет. И что? Всех наказывать? Тогда вообще некому будет тренировать. Или наставники будут просто стоять на бровке и все. Посмотришь матчи Лиги чемпионов или иностранных чемпионатов, там люди выбегают за бровку, прыгают, ругаются, скачут и ничего. А у нас вот так.

- Федотов наказан за оскорбление игрока и официального лица клуба. Получается, что у Федотова проступок более тяжелый – это два нарушения, но наказание почти такое же.

- Мне это вообще непонятно. Несправедливо получается.

- То есть, у Абаскаля не такое очевидное нарушение, как у Федотова?

- Нам половину не показали. Первым в моменте был Абаскаль, потому что допустили несправедливость по отношению к его команде. «Спартак» пропустил, когда хотел действовать по фейр-плей. Любой тренер сказал бы, что это несолидно. На это Федотов говорит, про клоуна, что кто-то там прыгает. Получается, Абаскаля наказали за то, что он пошел и высказал правильные вещи.

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- Как думаете, Федотова дисквалифицировали за оскорбление Пруцева или Абаскаля, ведь закаждый из этих проступков он получил разные наказания?

- Наверное, дисквалифицировали его за первое нарушение. Трудно сказать. Он высказал мальчику, который только начинает свой футбольный путь. Если бы он сказал кому-то другому, то были совсем другие эмоции. Я давно знаю Федотова, понятно, что у него были эмоции. Но что касается момента с Пруцевым, это был какой-то маленький срыв. Дерби сыграло свою роль. Отсюда пошли эмоции. По-хорошему, надо было ограничиться штрафом. Тренеры же не подрались или потолкались. Кому КДК сделал лучше? Непонятно.

- А как относитесь к самой ситуации, когда на видео попадают моменты, за которые могут наказать игроков и тренеров. Может журналистам ограничить возможность снимать такое видео?

- Я помню, как был инцидент с «Матч ТВ», которой после игры выложил ролик с одним из игроков. Мне кажется, надо сделать какой-то запрет на съемку закулисных моментов под предлогом штрафа.

Елена Григорьевская