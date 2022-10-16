Абаскаль: «Мы показали желание»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» не удержал победу в сражении с земляками из ЦСКА, пропустив гол в самом конце игры. С другой стороны, первыми в этом матче забили именно армейцы.

Наставник «Спартака», испанский специалист Гильермо Абаскаль, прокомментировал события матча.

- Я рад, что команда показала желание. Она не сдавалась, шла вперед. Это происходит уже в третьем матче подряд. Конечно, я не могу быть довольным ситуацией, когда мы пропускаем. Но мы показываем характер, показываем наш футбол, - заявил Абаскаль в интервью изданию «Спорт-экспресс».