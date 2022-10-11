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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Колосков: «ЦСКА и «Спартак» - равные команды»

11 Октября 2022 • 16:59 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

На ближайших выходных в России пройдёт большой матч – главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком». Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, сопоставил команды по силе на текущий момент.

«Выиграет тот, кто лучше подготовится. ЦСКА и «Спартак» - равные команды», - высказался Колосков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги (25 очков), а ЦСКА – четвёртое (24 очка). Лидером чемпионата России является «Зенит» (30 очков).

ЦСКА и «Спартак» сразятся на футбольном поле в воскресенье, 16 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Вячеслав Колосков
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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Cruyff
11 Октября 2022 в 17:37
как же всё смешно стоит Спартаку выиграть пару тройку матчей у середняков как тут же все кому не лень опять Спартак сулят в чемпионы а совсем недавно все в один голос гутарили мол только ЦСКА может бодаться с Зенитом
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