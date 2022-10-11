​Колосков: «ЦСКА и «Спартак» - равные команды»

На ближайших выходных в России пройдёт большой матч – главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком». Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, сопоставил команды по силе на текущий момент.

«Выиграет тот, кто лучше подготовится. ЦСКА и «Спартак» - равные команды», - высказался Колосков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги (25 очков), а ЦСКА – четвёртое (24 очка). Лидером чемпионата России является «Зенит» (30 очков).

ЦСКА и «Спартак» сразятся на футбольном поле в воскресенье, 16 октября.