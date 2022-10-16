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Деменко: «Дерби получилось очень скоростным и по уровню тоже соответствовало» эксклюзив

16 Октября 2022 • 22:31 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче ЦСКА и «красно-белых».

«Матч мне очень понравился. Игра сама понравилась. Матч получился очень скоростным и по уровню тоже соответствовал. В первом тайме преимущество было у ЦСКА, но потом «Спартак» прибавил. Очень понравилась сама игра. Четыре мяча забито - здорово. Так что матч максимально интересный был.

Этот результат можно назвать самым идеальным для «Зенита». На сегодняшний день это был наилучший исход для питерцев. Я бы не сказал, что результат матча ЦСКА - «Спартак» приблизил его к чемпионству, но отрыв уже есть. А что будет дальше - пока неизвестно. Но ничья в этом матче - хороший результат для «Зенита», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Максим Деменко
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