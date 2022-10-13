Промес: У нас интересные тренировки при Абаскале

Нападающий «Спартака» Куинси Промес рассказал о работе с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«У нас новый тренер, который проделывает серьезную работу. Команда понимает, что от нее хотят. У нас интересные тренировки», — передает слова Промеса Sport 24.

Футболист отметил, что команда пока еще на пути развития, есть куда стремиться, а о борьбе за чемпионство лучше поговорить в конце сезона.

В текущем сезоне на счету 30-летнего нидерландского игрока 14 забитых мячей и 6 результативных передач в 16 матчах во всех турнирах.

После 12-ти туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.