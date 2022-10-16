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Чалов: «Мы контролировали игру, у нас было больше моментов сегодня»

16 Октября 2022 • 22:19 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Лучший футболист матча ЦСКА - «Спартак» (2:2) Фёдор Чалов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Ты впервые забил «Спартаку». Что это за эмоции?

- Были бы потрясающие, если бы все-таки мы выиграли. А так хорошо, что  я все-таки забил два, но я бы поменял эти голы на победу.

- Что было больше в игре, футбола, содержательного смысла или эмоций?

- И того, и другого. Настоящее  дерби, я думаю, получилось. Много эмоций и много голов.

- Как объяснить такой вход ЦСКА во второй тайм?

- Сложно. Надо будет разобрать момент. Пропустили первый там, невероятный гол, конечно, получился. После этого на контратаке пропустили второй. Мы понимали, что у них сильная сторона - контратаки. И вот сработала одна из них.

- Как и за счет чего вы вернулись в игру, после того как счет стал 1:2? Это замены повлияли или что-то еще?

- Опять же, это, наверное, нужно у тренерского штаба спросить, но мы контролировали игру, у нас было больше моментов сегодня.

- Еще плюс два гола к твоему спору с Геничем. Что ты ему передашь?

- Ничего не хочу передавать. Привет передаю Косте.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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Комментарии (2)
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wild cat
16 Октября 2022 в 22:32
чалава с дубилем...)) ну цыска должон был праигравать..а карасёф ни дал энтаму случица..патамушта судил па митадички газпрома..))
wertygaz
16 Октября 2022 в 22:26
Карасёв позволил ЦСКА вернуться, на 60 минуте должна была быть вторая желтая и удаление… но Карасю после игры видимо червячка пообещали…
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