Чалов: «Мы контролировали игру, у нас было больше моментов сегодня»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Спартак» (2:2) Фёдор Чалов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Ты впервые забил «Спартаку». Что это за эмоции?

- Были бы потрясающие, если бы все-таки мы выиграли. А так хорошо, что я все-таки забил два, но я бы поменял эти голы на победу.

- Что было больше в игре, футбола, содержательного смысла или эмоций?

- И того, и другого. Настоящее дерби, я думаю, получилось. Много эмоций и много голов.

- Как объяснить такой вход ЦСКА во второй тайм?

- Сложно. Надо будет разобрать момент. Пропустили первый там, невероятный гол, конечно, получился. После этого на контратаке пропустили второй. Мы понимали, что у них сильная сторона - контратаки. И вот сработала одна из них.

- Как и за счет чего вы вернулись в игру, после того как счет стал 1:2? Это замены повлияли или что-то еще?

- Опять же, это, наверное, нужно у тренерского штаба спросить, но мы контролировали игру, у нас было больше моментов сегодня.

- Еще плюс два гола к твоему спору с Геничем. Что ты ему передашь?

- Ничего не хочу передавать. Привет передаю Косте.