​«Спартак» сделал намёк и заинтриговал фанатов

«Спартак» заинтриговал армию своих фанатов публикацией в своём телеграм-канале. Пресс-служба «красно-белых» разместила три эмодзи, намекая на продление контракта с кем-то из футболистов. Возможно, речь идёт о голкипере Александре Селихове, чей действующий трудовой договор истекает уже в конце 2022 года.

В настоящий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на пять зачётных баллов.

Команда Гильермо Абаскаля сейчас готовится к битве с ЦСКА в тринадцатом туре РПЛ, которая пройдёт в воскресенье, 16 октября.