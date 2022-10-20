Хаджи: Абаскаля бы просто так не стали дисквалифицировать

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о дисквалификации главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля.

«Если дисквалифицировали и Абаскаля, то значит, перевели то, что он говорил на испанском или другом языке, и выяснили, что он тоже ругался, оскорблял», — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

Функционер считает, возможно, в словах Абаскаля присутствовала нецензурная брань, ведь просто так бы его не стали дисквалифицировать.

Ранее сообщалось, что Абаскаль и наставник ЦСКА Владимир Федотов получили дисквалификацию на один матч, но тренер «армейцев» получил еще один матч условно из-за словесной перепалки между рулевыми в игре 13-го тура РПЛ.