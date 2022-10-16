Федотов: «Свои моменты нужно забивать»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» не удержал победу в сражении с земляками из ЦСКА, пропустив гол в самом конце игры. С другой стороны, первыми в этом матче забили именно армейцы, и посему ничью можно считать вполне справедливым исходом игры.

Наставник армейского клуба Владимир Федотов считает, что при лучшей реализации опасных моментов его команда могла и победить.

- В первом тайме было преимущество. Свои моменты нужно использовать. У нас их набралось уйма. Гол пришел из-за потери концентрации. Мы говорили, что нужно было добавить в этих элементах, - цитирует слова наставника «Спорт-экспресс».