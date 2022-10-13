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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин назвал фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»

13 Октября 2022 • 19:57 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался в преддверии матча 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

«Трудно сказать, что ждать от этого матча. Я ожидаю от этой встречи битвы. Думаю, ЦСКА выглядит предпочтительнее, основательнее», — приводит слова Балахнина «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что в такой игре хотелось бы увидеть больше футбола, а не только битвы.

Столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября, начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Красно-белые» занимают третье место в РПЛ, набрав 25 зачетных баллов. «Армейцы» — четвертые, имея в своем активе на одно очко меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Балахнин
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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