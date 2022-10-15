Корнеев рассказал, как остановить Промеса

Центральным матчем тринадцатого тура российского чемпионата станет встреча между московскими ЦСКА и «Спартаком», которые ведут борьбу за призовые места и даже лелеют надежду еще сразиться с «Зенитом», несмотря на то, что каждая из них в отдельности питерцам проиграла.

Накануне игры бывший футболист армейского клуба Игорь Корнеев поделился своим мнением о том, как защите ЦСКА остановить Куински Промеса.

- Абаскаль ему дает полную свободу. Квинси может смещаться куда угодно. Нельзя давать голландцу разбежаться. Он очень опасен на контратаках. С ним надо играть очень плотно, но не на одной линии, так как Промес в любой момент может убежать за спину, - цитирует слова Корнеева «Спорт-экспресс».