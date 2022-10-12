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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков - о Промесе: «Не надо оценивать матчи по последним 15 минутам»

12 Октября 2022 • 20:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Чемпион России в составе московского ЦСКА Роман Широков высказал своё мнение относительно игры нападающих столичного «Спартака» Александре Соболеве и Куинси Промесе.

Бывший полузащитник похвалил Соболева за то, что тот улучшает свои игровые навыки и становится стабильнее в сравнении с предыдущим сезоном.

В то же время бывшему «армейцу» не приглянулась игра лучшего на текущий момент бомбардира чемпионата России. Он считает, что у Промеса в ближайшие выходные будет шанс показать, что тот может реализовывать ключевые моменты в больших играх.

«С «Зенитом» в чемпионате мы его не видели. В Кубке России его минут 70 не было видно, не надо оценивать матчи по последним 15 минутам», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября, начало - в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Роман Широков Дерби Российская Премьер-Лига Чемпионат России РПЛ Куинси Промес Александр Соболев
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