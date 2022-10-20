Баженов считает, что КДК убивает эмоции

Менеджер по работе с игроками «Спартака» в аренде Никита Баженов высказался о дисквалификации Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

«Эмоции всегда были, есть и будут. И не только на футбольном поле. По мне, эмоции — это нормально. КДК, к сожалению, принимает решения убивать эмоции», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

При этом функционер считает, что должна быть определенная грань и переходить на оскорбления не очень красиво, но, наверное, у каждого тренера бывали такие случаи.

Напомним, между рулевыми «Спартака» и ЦСКА произошла словесная перепалка во время столичного дерби в 13-м туре РПЛ. После изучения материалов КДК дисквалифицировал Абаскаля на одну игру, а Федотова — на два матча, но один из них условно.