Алдонин - о дерби ЦСКА - «Спартак»: «Эта ничья в пользу «Зенита»

Бывший игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал ничейный результат поединка против «Спартака» в 13-м туре Премьер-лиги. Дерби завершилось со счетом 2:2.

«Матч понравился. Команды играли лучше в атаке, чем в обороне, что и ожидалось. Хорошее дерби, интересная качельная игра. Эта ничья в пользу «Зенита»», - передает слова Алдонина «Спорт-экспресс».

После 13 туров Премьер-лиги неоспоримым лидером является петербургский «Зенит». На счету подопечных Сергея Семака 33 очка. Идущий вторым «Спартак» отстает от «сине-бело-голубых» на семь баллов. На третьем месте расположился ЦСКА с 25 очками.