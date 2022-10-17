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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов — о дерби с ЦСКА: «Все видели игру, дальше каждый сам рассудит»

17 Октября 2022 • 16:35 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался после столичного дерби с ЦСКА.

«Спартак» агрессивно вошел в игру? Спорный вопрос: мы ли агрессивно вошли, или не очень по-мужски себя вели игроки ЦСКА. Все видели игру, дальше каждый сам рассудит», — заявил Маслов «Чемпионату».

По словам игрока, во второй половине игры «Спартак» вышел и начал играть в свой футбол, но тяжело сказать, почему в первом тайме игра не получилась.

Всегда хочется добиваться положительного результата, поэтому есть разочарование, что не выиграли, добавил Маслов.

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Павел Маслов
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