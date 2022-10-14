Кечинов назвал фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего дерби между ЦСКА и «красно-белыми».

«Прежде всего, я ожидаю в этом матче зрелищной игры с забитыми мячами. На мой взгляд, «Спартак» к этой встрече подходит фаворитом», — заявил Кечинов Rusfootball. Эксперт считает, что «красно-белые» одержат победу в этой игре со счетом 2:1.

ЦСКА примет «Спартак» в рамках матча 13-го тура Российской премьер-лиги, встреча состоится 16 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Армейцы» располагаются на одну позицию ниже, имея в своем активе 24 балла.