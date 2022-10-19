Быстров — о пенальти на Соболеве в матче с ЦСКА: «Только клоуны могут говорить о том, что это пенальти»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал эпизод, произошедший с нападающим «красно-белых» Александром Соболевым в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

По мнению Быстрова, главный арбитр встречи Сергей Карасёв поступил верно, не назначив пенальти в ворота «армейцев» за фол против Соболева.

«Абсолютно не разделяю мнение, что арбитр испортил игру. Пенальти на Соболеве? Только клоуны могут говорить о том, что это пенальти. Соболев сам прекрасно понимает, что симулировал тот момент. Поэтому никаких вопросов к судье даже не должно возникать», — цитирует Быстрова «Советский спорт».

После этого результата «Спартак» набрал 26 очков и расположился на втором месте турнирной таблицы РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 23 октября против «Химок». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.