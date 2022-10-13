Кирьяков считает, что «Ростову» не хватит запаса прочности, чтобы преследовать «Зенит»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором ЦСКА примет на своём поле «Спартак».

Эксперт считает, что московские клубы сейчас выглядят предпочтительнее других преследователей лидера чемпионата «Зенита», и только они смогут навязать петербуржцам борьбу в споре за чемпионский титул.

«Временами относительно РПЛ эти команды показывают футбол неплохого качества. Не думаю, что на дистанции «Ростов» долго продержится на верху. Команда Карпина сейчас больше на характере играет, вырывает матчи. Но запаса прочности у ростовчан нет», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20:00 по московскому времени. На данный момент «красно-белые» опережают «армейцев» в турнирной таблице РПЛ на одно очко.