Акинфеев - о матче со «Спартаком»: «Если победим 5:4, буду очень рад»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о матче против «Спартака» в 13-м туре Российской премьер-лиги.

«Говорить о сильных или слабых сторонах не будем. Все покажет игра. Если победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное - это результат команды», - высказался в преддверии дерби капитан «армейской» команды.

Матч ЦСКА - «Спартак» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 16 октября. Начало запланировано в 20:00 по столичному времени.

После 12 туров хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на третьей строчке.