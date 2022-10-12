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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «У ЦСКА небольшое преимущество над «Спартаком»

12 Октября 2022 • 15:53 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.10 X 3.65 2 3.25
16.10 20:00

Бывший игрок столичного «Спартака» Сергей Юран высказался относительно предстоящего поединка «красно-белых» против ЦСКА.

«У ЦСКА есть небольшое преимущество в виде домашнего стадиона. «Спартак» сейчас на эмоциональном подъеме — последний матч выиграли. Это плюс. Кроме того, в дерби никто не отменял фактор везения», – заявил экс-наставник «Химок» в интервью изданию Sport24. По его словам, важной частью результата станут реализация моментов и грамотный разбор соперника от тренерского штаба. Также Юран отдельно отметил нынешнего тренера «армейцев» Владимира Федотова, выделив его умение менять состав и схему игры.

«Дерби всея Руси» пройдёт в 13-м туре Российской премьер-лиги. Матч на «ВЭБ Арене» начнётся 16 октября в 20:00 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Юран
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