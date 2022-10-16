​Соболев – первый с 1955 года игрок «Спартака», забивший в 7 играх подряд

Александр Соболев расписался в воротах ЦСКА в воскресном главном дерби Москвы. Нападающий «Спартака» не только вывел свою команду вперёд, но и продлил свою голевую серию – Соболев забивал в каждом из семи своих последних матчей за клуб.

Согласно данным телеграм-канала «ПроСпартак», Александр Соболев стал первым игроком «Спартака» с 1955 года, забившим в семи играх подряд. 67 лет назад такую серию выдавал Николай Паршин.

Следить за ходом поединка между ЦСКА и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Если «Спартак» обыграет ЦСКА, то поднимется на второе место в РПЛ.