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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Соболев – первый с 1955 года игрок «Спартака», забивший в 7 играх подряд

16 Октября 2022 • 21:29 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
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Александр Соболев расписался в воротах ЦСКА в воскресном главном дерби Москвы. Нападающий «Спартака» не только вывел свою команду вперёд, но и продлил свою голевую серию – Соболев забивал в каждом из семи своих последних матчей за клуб.

Согласно данным телеграм-канала «ПроСпартак», Александр Соболев стал первым игроком «Спартака» с 1955 года, забившим в семи играх подряд. 67 лет назад такую серию выдавал Николай Паршин.

Следить за ходом поединка между ЦСКА и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Если «Спартак» обыграет ЦСКА, то поднимется на второе место в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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Комментарии (1)
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wild cat
16 Октября 2022 в 21:41
ну дык на то он и заслужыный артист..ни привзайдёный ныряльшык..))
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