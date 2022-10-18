Экс-игрок ЦСКА Новиков: А в КДК уверены, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском языке?

Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о конфликте Владимира Федотова с Гильермо Абаскалем. Ранее сообщалось, что КДК хочет рассмотреть высказывания наставника «армейцев» в адрес рулевого «красно-белых».

«Идет тяжелый матч, обоюдоострый. Да, была перепалка между ними, но зачем выносить этот случай на КДК и доводить до дисквалификации Федотова? Я этого не понимаю», — заявил Новиков «РБ Спорту».

Эксперт считает, что не стоит раздувать из этой ситуации конфликт, ведь никто не знает, возможно, Абаскаль тоже кого-то оскорблял на испанском языке.

Матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 2:2.