Литвинов поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с ЦСКА.

«Дерби есть дерби. Накал страстей, накал эмоций, которые всегда присутствуют в этих играх. К этому надо готовиться, это будет важная игра для нас», — приводит слов Литвинова пресс-служба «Спартака».

Футболист сообщил, что в данный момент «красно-белые» разбирают сильные и слабые стороны своего соперника, чтобы хорошо подготовиться и одержать победу.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20:00 по московскому времени. На данный момент «красно-белые» занимают третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата, а «армейцы» — четвёртую. Разрыв между командами составляет одно очко.