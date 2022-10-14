​Камоцци объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби

По мнению Франко Камоцци, в своё время работавшего советником Леонида Федуна, «Спартак» в воскресенье обыграет ЦСКА в главном московском дерби. Известный функционер ответил на вопрос, за счёт чего команда Гильермо Абаскаля наберёт три очка.

«По индивидуальному мастерству «Спартак» превосходит ЦСКА. Соболев сильнее Чалова, Промес – Карраскаля», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

При этом Франко Камоцци отметил, что в футболе случается всякое.

Битва между ЦСКА и «Спартаком» стартует 16 октября в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.