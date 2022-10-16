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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мевля не сдержал Чалова, ЦСКА повёл в матче со «Спартаком»

16 Октября 2022 • 20:28 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Спартак Москва
1 2.30 X 3.65 2 3.15
2-й тайм

В эти минуты проходит центральный матч 13-го тура Премьер-лиги, в котором бьются за очки ЦСКА и «Спартак». На 17-й минуте этого противостояния был открыт счет. Милан Гайич забросил мяч к линии штрафной, Миха Мевля проиграл позицию Фёдору Чалову, и Фёдор в падении метров с 13 пробил в левый угол ворот Александра Селихова, счет открыт!

В турнирной таблице ЦСКА выходит на чистое второе место с отставанием в шесть очков от «Зенита». Спартаковцы идут следом с отставанием в два балла от сегодняшнего соперника.

Самый подробный онлайн матча ЦСКА - «Спартак» проходит на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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