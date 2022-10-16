Мевля не сдержал Чалова, ЦСКА повёл в матче со «Спартаком»

В эти минуты проходит центральный матч 13-го тура Премьер-лиги, в котором бьются за очки ЦСКА и «Спартак». На 17-й минуте этого противостояния был открыт счет. Милан Гайич забросил мяч к линии штрафной, Миха Мевля проиграл позицию Фёдору Чалову, и Фёдор в падении метров с 13 пробил в левый угол ворот Александра Селихова, счет открыт!

В турнирной таблице ЦСКА выходит на чистое второе место с отставанием в шесть очков от «Зенита». Спартаковцы идут следом с отставанием в два балла от сегодняшнего соперника.

Самый подробный онлайн матча ЦСКА - «Спартак» проходит на LiveResult.ru.