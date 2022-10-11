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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов - об Эшуорте: «Вообще не вижу смысла в этом назначении»

11 Октября 2022 • 23:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о новом спортивном директоре столичного клуба Поле Эшуорте.

На бывшего игрока сборной страны не произвело впечатление назначение Эшуорта, так как в течение десяти последних лет в стане «красно-белых» происходило достаточно много событий.

«Сейчас вот подписали спортивного директора. Откуда, кого, зачем - вообще непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков. Вообще не вижу смысла в этом назначении», - цитирует специалиста «Чемпионат».

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице МИР Российской премьер-лиги, имея в своём активе 25 очков - столько же, сколько идущий вторым «Ростов».

Следующий матч «народной команды» -  столичное дерби с московским ЦСКА, который является прямым преследователем «красно-белых», находясь на четвёртой позиции и отставая от клуба всего на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Пол Эшуорт
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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