Ледяхов - об Эшуорте: «Вообще не вижу смысла в этом назначении»

Трёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о новом спортивном директоре столичного клуба Поле Эшуорте.

На бывшего игрока сборной страны не произвело впечатление назначение Эшуорта, так как в течение десяти последних лет в стане «красно-белых» происходило достаточно много событий.

«Сейчас вот подписали спортивного директора. Откуда, кого, зачем - вообще непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков. Вообще не вижу смысла в этом назначении», - цитирует специалиста «Чемпионат».

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице МИР Российской премьер-лиги, имея в своём активе 25 очков - столько же, сколько идущий вторым «Ростов».

Следующий матч «народной команды» - столичное дерби с московским ЦСКА, который является прямым преследователем «красно-белых», находясь на четвёртой позиции и отставая от клуба всего на одно очко.