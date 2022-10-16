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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: «После первого гола могли забить и второй, и третий»

16 Октября 2022 • 22:52 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (2:2).

- Какой главный вывод после этого дерби?

- Ну что, настоящее дерби? С множеством эмоций, красивых комбинаций, четыре гола тоже порадовали зрителей. Грустно, что два - в наши ворота, но итог такой. Нужно было все решить в первом тайме. То поскользнемся, то доиграем эпизод, достаточно было острых ситуаций и голевых моментов. После первого могли забить и второй, и третий.

- Что произошло дальше? После выхода на второй тайм полный провал.

- Там я не назвал бы это провалом. Провал  мог быть у одного футболиста.

- У кого?

- У кого? Это наше внутреннее дело, но так, как говорится, безвольно уступить и дать нанести удар, я думаю, что это… по всей игре много эпизодов, когда… мы же знаем его, человек может гораздо лучше разбираться.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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