​«Ведёт себя как быдлан»: Губерниев предлагает наказать Федотова и ЦСКА

Во вторник в прессу просочилось видео, на котором Владимир Федотов оскорбляет Гильермо Абаскаля в дерби между ЦСКА и «Спартаком». Своими мыслями об этом эпизоде поделился известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Как матерщинник со стажем констатирую: тренер ЦСКА Федотов в данном эпизоде ведёт себя как быдлан… Стыдоба да и только! И тренера, и команду за подобное надо серьёзно наказать…» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что поведение Владимира Федотова будет рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Вероятно, рулевого ЦСКА может ожидать наказание.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» в воскресенье вечером не выявили сильнейшего – ничья 2:2.