​Рианчо: Предвзятость судей – привилегия «Зенита»

Испанский тренер Рауль Рианчо, которого в России знают по работе в «Спартаке», высказался на тему судейства.

«В любой лиге есть предвзятость со стороны судей к конкретному клубу. В России это привилегия у «Зенита». Но такие арбитры, как Сергей Карасёв, всегда непредвзяты и принципиальны», - высказался Рианчо, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Сергей Карасёв, как известно, в воскресенье будет работать на московском дерби между ЦСКА и «Спартаком». Рауль Рианчо выразил уверенность в том, что по завершению игры о судействе никто говорить не будет.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» начнётся в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.