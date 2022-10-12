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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Генич выбрал лучшего легионера в истории «Спартака»

12 Октября 2022 • 19:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Известный комментатор Константин Генич похвалил Куинси Промеса, являющегося лидером сегодняшнего «Спартака». При этом Генич призвал футбольную общественность не превозносить голландца, учитывая нынешний уровень чемпионата России.

Генич считает Куинси Промеса одним из лучших легионеров в истории московского клуба. Также комментатор ответил на вопрос, кто же был лучшим.

«Алекс запомнился», - сказал Генич «Спорт-Экспрессу», имея в виду бразильца, игравшего за «Спартак» в 2009-2011 годах.

«Спартак» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Константин Генич Куинси Промес
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