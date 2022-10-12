​Генич выбрал лучшего легионера в истории «Спартака»

Известный комментатор Константин Генич похвалил Куинси Промеса, являющегося лидером сегодняшнего «Спартака». При этом Генич призвал футбольную общественность не превозносить голландца, учитывая нынешний уровень чемпионата России.

Генич считает Куинси Промеса одним из лучших легионеров в истории московского клуба. Также комментатор ответил на вопрос, кто же был лучшим.

«Алекс запомнился», - сказал Генич «Спорт-Экспрессу», имея в виду бразильца, игравшего за «Спартак» в 2009-2011 годах.

«Спартак» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.