Хаджи: Теперь Селихов поймёт, что руководство «Спартака» верит в него

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о продлении контракта голкипера Александра Селихова с «красно-белыми».

«Слава Богу! Хоть успокоится парень. А то ведь тоже нервы мотали. Сейчас, после продления контракта, он поймет, что руководство ему полностью доверяет и будет еще лучше играть», — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

Сегодня, 14 октября, «Спартак» объявил о продлении трудового соглашения с 28-летним вратарем до 2025 года.

В этом сезоне Селихов провел десять матчей в Российской премьер-лиге, в которых пропустил 11 голов и три раза смог сохранить свои ворота «сухими».