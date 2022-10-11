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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Джикия сыграет с ЦСКА

11 Октября 2022 • 17:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.10 X 3.65 2 3.30
16.10 20:00

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия сыграет в главном дерби Москвы против ЦСКА. Как сообщает «Спорт-Экспресс», повреждение, полученное футболистом в последней игре с «Крыльями Советов» (5:2), оказалось несерьёзным – Джикии даже не пришлось проходить медицинское обследование.

ЦСКА будет принимать «Спартак» в ближайшее воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА идёт четвёртым. Команды разделяет всего лишь один зачётный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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