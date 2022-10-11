​Джикия сыграет с ЦСКА

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия сыграет в главном дерби Москвы против ЦСКА. Как сообщает «Спорт-Экспресс», повреждение, полученное футболистом в последней игре с «Крыльями Советов» (5:2), оказалось несерьёзным – Джикии даже не пришлось проходить медицинское обследование.

ЦСКА будет принимать «Спартак» в ближайшее воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА идёт четвёртым. Команды разделяет всего лишь один зачётный балл.