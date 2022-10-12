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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов — о матче ЦСКА – «Спартак»: «По мне, так лучше посмотреть матч итальянского чемпионата»

12 Октября 2022 • 17:45 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.10 X 3.65 2 3.25
16.10 20:00

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался в преддверии матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «красно-белыми».

«Если честно, я еще не знаю, буду ли смотреть этот матч. По мне, так лучше посмотреть матч итальянского чемпионата, чем московское дерби», — заявил Гаврилов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, нападающие зависимы от полузащиты, поэтому кому больше создадут моментов — Александру Соболеву или Фёдору Чалову, тот и станет лучшим в этой игре.

Столичное дерби ЦСКА – «Спартак» состоится 16 октября, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Красно-белые» занимают третье место в РПЛ, набрав 25 очков. «Армейцы» располагаются на четвертой строчке, имея в своем активе 24 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Юрий Гаврилов Фёдор Чалов Александр Соболев
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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