Пономарёв: «Закрыть Соболева не так-то сложно»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв в преддверии матча 13-го тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Спартак», рассказал, как сдержать нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

По мнению эксперта, бразильский новобранец ЦСКА Виллиан Роша способен справиться с задачей по сдерживанию Соболева при игре на «втором этаже».

«Закрыть Александра не так-то сложно, ведь по сути он берёт своё за счёт физической мощи. Поэтому, если навязать ему плотную борьбу и толкаться плечо в плечо, он не покажет ничего», — приводит слова Пономарёва RT.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.