Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что ему понравился матч ЦСКА – «Спартак» (2:2).

«Дерби очень понравилось! Давно таких боевых дерби не было! На первый тайм «Спартак» вышел очень нервозно, нацелен был на борьбу, но это был перебор его возбуждённости. В первом тайме много брака и ошибок было. ЦСКА в первом тайме имел преимущество, и, можно сказать, «армейцы» просто переиграли соперников», — сказал Гладилин.

После этой ничьи «Зенит» укрепил свои позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету у команды Сергея Семака 33 очка. Идущий на втором месте «Спартак» имеет в активе 26 очков, ЦСКА с 25 очками расположился на третьей строчке в турнирной таблице.