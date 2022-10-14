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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец — об игре ЦСКА – «Спартак»: «Победитель этого матча станет главным конкурентом «Зенита»

14 Октября 2022 • 19:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.15 X 3.70 2 3.20
16.10 20:00

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался в преддверии матча 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

«Думаю, можно говорить о том, что победитель этого матча станет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Как ЦСКА, так и «Спартак» показывают сейчас футбол высокого качества», — заявил Бышовец Betonmobile.

При этом эксперт отметил, что у этих команд хорошие составы, в которых есть индивидуально сильные игроки.

Столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.

После 12-ти туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 30 очков. Его преследователями являются «Ростов» (25), «Спартак» (25) и ЦСКА (24).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Анатолий Бышовец
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