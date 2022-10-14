Руководство «Спартака» поставило задачу спортивному директору Полу Эшуорту об усилении команды в предстоящее трансферное окно. Ранее «РБ Спорт» сообщал, что боссы «красно-белых» сказали Эшуорту подписать трех новых футболистов.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» узнало подробности планов «Спартака». Столичный клуб намерен усилить зимой фланги обороны и опорную зону.

«Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 зачетных баллов после 12 матчей. В предстоящем туре «гладиаторы» в гостях сыграют с ЦСКА, встреча состоится 16 октября в 20:00 по мск.