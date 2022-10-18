​Федотова могут наказать за слова в адрес Абаскаля

Наставник ЦСКА Владимир Федотов оскорбил своего коллегу из «Спартака» Гильермо Абаскаля по ходу московского дерби. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», теперь Федотов может столкнуться с наказанием – Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит слова тренера по видео из телеграм-каналов.

Отмечается, что Владимир Федотов может столкнуться со штрафом, либо с дисквалификацией.

В настоящий момент Владимир Федотов готовит ЦСКА к кубковому матчу против «Торпедо». Игра пройдёт в ближайшую среду, 19 октября.

Остаётся напомнить, что ЦСКА и «Спартак» в воскресенье сыграли вничью со счётом 2:2.