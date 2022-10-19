Титов: «Зиньковский - талантище, ему обязательно надо играть»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался об уровне игры полузащитника «красно-белых» Антона Зиньковского, отметившегося забитым мячом в недавнем дерби против столичного ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Зиньковский - талантище, которому обязательно надо играть. Это сомнению не подлежит. Гол Акинфееву тому подтверждение», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне Премьер-лиги 26-летний полузащитник провел 11 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

По итогам 13 туров чемпионата России «Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице.