Алдонин: «От матча ЦСКА — «Спартак» хочется полномасштабного экшена»

Бывший хавбек столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался относительно предстоящего поединка «армейцев» против «Спартака».

«Мне бы хотелось увидеть результативный футбол. Желаю «армейцам» победить. ЦСКА и «Спартак» действуют хорошо в атаке, поэтому хочется полномасштабного экшена», – заявил экс-футболист национальной команды России в интервью «РБ Спорт». По мнению Алдонина, предстоящее дерби покажет, кто сейчас лучше – Александр Соболев или Фёдор Чалов.

Напомним, что столичные коллективы выйдут на поле «ВЭБ Арены» в это воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:00 по московскому времени.