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Алдонин: «От матча ЦСКА — «Спартак» хочется полномасштабного экшена»

12 Октября 2022 • 15:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.10 X 3.65 2 3.25
16.10 20:00

Бывший хавбек столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался относительно предстоящего поединка «армейцев» против «Спартака».

«Мне бы хотелось увидеть результативный футбол. Желаю «армейцам» победить. ЦСКА и «Спартак» действуют хорошо в атаке, поэтому хочется полномасштабного экшена», – заявил экс-футболист национальной команды России в интервью «РБ Спорт». По мнению Алдонина, предстоящее дерби покажет, кто сейчас лучше – Александр Соболев или Фёдор Чалов.

Напомним, что столичные коллективы выйдут на поле «ВЭБ Арены» в это воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Евгений Алдонин
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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