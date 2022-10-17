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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци сделал выбор между Соболевым и Чаловым

17 Октября 2022 • 16:31 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Спартак Москва
окончен

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, сравнил нападающего «красно-белых» Александра Соболева с футболистом ЦСКА Фёдором Чаловым.

Напомним, матч 13-го тура РПЛ между этими командами завершился вничью (2:2). В прошедшей встрече Соболев отметился одним забитым голом, а на счету «армейца» — дубль.

«Между Соболевым и Чаловым я выбираю первого. Для меня Саша лучше, чем Фёдор Чалов», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Соболев провёл в составе «красно-белых» 16 матчей, забив в них девять голов и отдав пять результативных передач. На счету 24-летнего Чалова 10 мячей и две передачи в 15 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Фёдор Чалов Александр Соболев Франко Камоцци
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