Камоцци сделал выбор между Соболевым и Чаловым

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, сравнил нападающего «красно-белых» Александра Соболева с футболистом ЦСКА Фёдором Чаловым.

Напомним, матч 13-го тура РПЛ между этими командами завершился вничью (2:2). В прошедшей встрече Соболев отметился одним забитым голом, а на счету «армейца» — дубль.

«Между Соболевым и Чаловым я выбираю первого. Для меня Саша лучше, чем Фёдор Чалов», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Соболев провёл в составе «красно-белых» 16 матчей, забив в них девять голов и отдав пять результативных передач. На счету 24-летнего Чалова 10 мячей и две передачи в 15 встречах.